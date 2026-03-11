Квалификация Евробаскета-2027: женская сборная Украины уступила Черногории
Самой результативной в составе сине-желтых стала Алина Ягупова, которая набрала 31 очко
около 3 часов назад
Женская сборная Украины провела очередной матч квалификации на чемпионат Европы-2027. В номинально домашнем поединке, который прошёл в Риге, подопечные Евгения Мурзина проиграли национальной команде Черногории.
Судьба встречи была решена в заключительной четверти. Если после трёх десятиминуток борьба оставалась равной, но в последнем игровом отрезке сине-желтые уступили, набрав лишь 8 очков против 23 у соперниц.
Наирезультативнейшей в составе сине-жёлтых стала Алина Ягупова, которая набрала 31 очко.
Чемпионат Европы. Квалификация. Группа Е
Украина – Черногория – 61:79 (21:28, 17:10, 15:18, 8:23)
Следующие матчи отбора украинки проведут 14 и 17 марта — против Болгарии и Азербайджана.
