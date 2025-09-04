Олег Шумейко

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис высказался о положении дел в национальной команде. Слова наставника приводит basket.com.ua:

Сейчас в сборной Украины происходит определенная смена поколений. Есть хороший баланс.

В хоккее Киров Липманс когда-то ставил перед хоккейной командой конкретную цель перед каждым турниром. Как там в Украине?

Сколько раз эта цель была достигнута? Цели необходимы, потому что без них ничего в жизни не достигнешь. Они должны быть высокими, но и объективными. Грустно это признавать, но в профессиональном спорте деньги определяют многое. Многие команды «покупают» чемпионские титулы.

Если есть около десяти команд, которые набирают одинаковое количество талантов, то надо смотреть на побочные вещи. С небольшим бюджетом нельзя сказать, что мы сейчас всех выиграем. Обычно я упоминаю украинским игрокам сборную Латвии, которые начали свой путь с Лукой Банки именно с этого турнира (предквалификация ЧМ). Скажите, почему мы (сборная Украины) не можем сыграть до пятого места на чемпионате мира? Назовите одну причину… Вы должны сами ставить перед собой цели! Цели, которые ставят СМИ или федерации, скорее всего, безразличны игрокам.

Каждый игрок имеет самоуважение и любовь к себе. Если ты не ставил перед собой целей, ты не сможешь себя показать и продать. Жагарс был доказательством этого на чемпионате мира, когда после турнира получил контракт с хорошим клубом.

Вы упомянули, что цели должны быть объективными. Какова ваша цель?

Я не был на чемпионате мира. Когда я покидал сборную Латвии, мне поступило предложение от Ирана сразу поехать на чемпионат мира. Я отказался, потому что они поддерживают агрессора Россию. Я хочу поехать на чемпионат мира!

Напомним, что в первом раунде квалификации ЧМ-2027 «сине-желтые» сыграют с Испанией, Грузией и Данией.