Олег Шумейко

Форвард сборной Украины Вячеслав Бобров в интервью ФБУ высказался о соперниках в квалификации чемпионата мира-2027:

Как вы оцениваете эту квалификационную группу: Дания, Грузия и Испания – наши соперники в группе А квалификации к чемпионату мира?

Я думаю, что все будет зависеть от того, какая команда будет на этих окнах, кто из ребят сможет приехать и играть. Поэтому Грузию мы уже давно знаем, против них много очень играли, и это будет не исключение, что они будут стараться приезжать основным составом, то есть и игроки Евролиги будут приезжать. Но мы должны играть против каждой команды так, как всегда: выходить и биться до конца.

Мы уже показывали, что мы можем играть с разными соперниками, мы можем играть на хорошем уровне, и надеюсь, что мы сможем выйти на второе место в нашей группе.

Последний раз мы побеждали Испанию в Киеве и мне бы очень хотелось, чтобы скорее уже закончилась война и мы смогли собрать наших болельщиков и сыграть дома. Последние матчи мы играем в Риге как на домашней площадке, но хотелось бы вернуться и уже сыграть дома.

Как вы считаете, учитывая, что уже в конце ноября начнется первый раунд европейской квалификации, кто из легионеров и тем более из-за океана еще будет способен приехать помочь?

Мы понимаем, чтобы выполнить ту задачу, которая у нас есть, нам нужны все!

Поэтому, я думаю, что приедет Артем Пустовой, и надеюсь, что может приехать Владимир Герун. Также может приехать Богдан Близнюк, которого мы не увидели на этом окне. Будет в строю Виталий Зотов и все ребята, которые не смогли несмотря на свои травмы приехать.

Будем играть и биться за каждое очко, потому что если мы займем второе или третье место, в следующем раунде это тоже будет считаться.

Напомним, что в преквалификации ЧМ-2027 украинцы одержали 3 победы в четырех матчах.