Форвард сборной Украины Вячеслав Бобров прокомментировал ФБУ победу над Словакией в пре-квалификации чемпионата мира-2027:

Они пытались навязывать свою игру, им нужно было победить, чтобы выйти в следующий раунд.

Если не ошибаюсь, им было достаточно выиграть два очка, чтобы выйти на второе место и пройти в следующий раунд. Но, минута за минутой, мы старались навязывать свой баскетбол. Отличную игру вчера показал Александр Ковляр и повел за собой.

Где-то в третьей четверти они нас догнали, хотя у нас было преимущество. В четвертой четверти мы уже дожали их и довели до победы.

У нас была первая игра со Швейцарией, и мы неожиданно тогда проиграли с разницей в два очка. Тогда это как-то повлияло вообще на психологическое, моральное состояние команды? Были тогда уверены, что после этой неудачи мы всё равно пройдём пре-квалификацию и с первого места выйдем?

Сразу после игры мы собрались в раздевалке, и Айнарс сказал, что мы проиграли первый матч.

Да, это было грустно для нас, но в этом нет ничего страшного, поэтому нам нужно было просто идти дальше и играть. Тренер верил в то, что мы делали, и на тренировках мы начали больше отрабатывать те моменты, в которых у нас не получилось в первом матче. И, как вы видели, с каждой игрой мы добавляли.

В последней мы почти забили 100 очков, в первых двух мы забили больше 70. Выполнили задачу и это уже хорошее событие, хорошая новость.

Насколько вы довольны качеством игры команды в последних матчах? Команда уже выглядела неплохо, но относительно максимума возможностей этой команды, насколько сейчас продемонстрировали своё умение?

Считаю, что мы неплохо сыграли эти последние три матча.

Команда набрала ход, и каждый из ребят, кто выходил на площадку, добавлял энергию и старался привнести команде ту часть, которой не хватало. Считаю, что все ребята очень хорошо поработали и был хороший настрой в команде, поэтому мы и вышли в следующий раунд. Следующий раунд у нас Грузия и Испания, и с этими командами мы уже играли.

Определены соперники «сине-желтых» в первом раунде квалификации ЧМ-2027.