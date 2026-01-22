Олег Гончар

22 января совет директоров Барселоны принял ряд решений относительно деятельности клуба.

Одним из ключевых решений стала ратификация продления лицензии на участие мужской первой команды по баскетболу в Евролиге на следующие 10 сезонов — до завершения сезона 2035/36. Об этом клуб сообщил на официальном сайте.

В заявлении отмечается, что совет директоров подтвердил стремление клуба постоянно участвовать в самых престижных соревнованиях, которые существуют.

Барселона является одним из клубов-основателей организации Euroleague Basketball, которая с 2000 года управляет Евролигой после отделения от FIBA.

Ранее журналист Эрнест Масиa сообщал, что Барселона подпишет соглашение с Евролигой о продлении участия, однако клуб одновременно останется открытым для проекта NBA Europe.

В ноябре 2025 года исполнительный директор NBA Europe Джордж Айвазоглу заявил, что потенциальной датой запуска новой лиги рассматривают октябрь 2027 года. Среди возможных команд-участниц была названа Барселона.