Барселона продлила участие в Евролиге на 10 лет
Каталонцы подтвердили участие в турнире до 2036 года.
около 23 часов назад
22 января совет директоров Барселоны принял ряд решений относительно деятельности клуба.
Одним из ключевых решений стала ратификация продления лицензии на участие мужской первой команды по баскетболу в Евролиге на следующие 10 сезонов — до завершения сезона 2035/36. Об этом клуб сообщил на официальном сайте.
В заявлении отмечается, что совет директоров подтвердил стремление клуба постоянно участвовать в самых престижных соревнованиях, которые существуют.
Барселона является одним из клубов-основателей организации Euroleague Basketball, которая с 2000 года управляет Евролигой после отделения от FIBA.
Ранее журналист Эрнест Масиa сообщал, что Барселона подпишет соглашение с Евролигой о продлении участия, однако клуб одновременно останется открытым для проекта NBA Europe.
В ноябре 2025 года исполнительный директор NBA Europe Джордж Айвазоглу заявил, что потенциальной датой запуска новой лиги рассматривают октябрь 2027 года. Среди возможных команд-участниц была названа Барселона.