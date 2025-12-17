Евролига. Лень не спас Реал от поражения от Милана, Барселона обыграла Париж
Панатинаикос обыграл Фенербахче
2 дня назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Дубай – Маккаби 95:97 (30:23, 22:28, 14:28, 29:18)
Д: Райт 26 + 7 подборов + 10 передач, Андерсон 18 + 6 подборов, Петрушев 15 + 5 подборов, Кабенгеле 12, Бертанс 11, Кондич 7, Абасс 3, Аврамович 2, Каменяш 1
М: Хоард 21 + 6 подборов, Соркин 17, Уокер 14 + 4 подбора, Люндберг 13, Кларк 9 + 7 передач, Лиф 8, Блатт 6 + 5 передач, Сантос 4, Реймен 3, Бриссет 2
Фенербахче – Панатинаикос 77:81 (16:17, 21:24, 20:9, 20:31)
Ф: Хортон-Такер 22 + 6 подборов, Биберович 15, Болдуин 11 + 5 подборов + 7 передач, Колсон 10, Холл 8, Мелли 6 + 6 подборов, Бако 3, Берч 2
П: Нанн 25 + 4 перехвата, Осман 11, Эрнангомес 9 + 5 подборов, Митоглу 7 + 6 подборов, Слукас 7 + 7 передач, Юртсевен 7, Грант 6, Шортс 5, Фарид 4 + 7 подборов
Хапоэль – Црвена Звезда 84:78 (21:21, 19:16, 21:22, 23:19)
Х: Брайант 28 + 9 подборов + 5 передач, Отуру 18 + 7 подборов, Джонс 15, Мотли 7, Блэкни 5, Вайнрайт 5, Мицич 4 + 4 передачи, Гинат 2, Малькольм 0 + 11 подборов
ЦЗ: Батлер 27 + 8 передач, Миллер-Макинтайр 13, Нвора 11 + 5 подборов, Ожелейе 10, Изунду 9 + 6 подборов, Мотеюнас 4, Калинич 4
Олимпиакос – Валенсия 92:99 (27:25, 20:24, 29:18, 16:32)
О: Везенков 24 + 8 подборов, Милутинов 13 + 8 подборов, Уолкап 13 + 8 передач, Дорси 11, Фурнье 9, Питерс 8, Папаниколау 6, Ниликина 5, Холл 3
В: Реуверс 21, Костелло 14, Монтеро 13 + 8 передач, Пуэрто 13, Томпсон 12 + 6 передач, Прадилья 10, Тейлор 7 + 5 передач, Мур 4 + 5 подборов + 5 передач, Кей 3, Сако 2
Милан – Реал 89:82 (23:21, 27:18, 16:21, 23:22)
М: Гудурич 22 + 5 подборов, ЛеДей 14, Брукс 13, Эллис 10, Шилдс 10, Браун 8, Нибо 7 + 3 блокшота, Риччи 3, Букер 2
Р: Кампаццо 25 + 3 перехвата, Лайлс 14 + 7 подборов, Хезонья 11, Маледон 8, Абальде 7, Океке 7 + 7 подборов, Дек 3, Фелиз 3, Тавареш 2 + 5 подборов, Лень 2
Париж – Барселона 69:85 (13:30, 16:22, 23:16, 17:17)
П: Хифи 16, Роден 15, Докосси 14 + 9 подборов, Стивенс 12 + 5 подборов, М'Байе 4, Робинсон 3 + 5 передач, Хоммес 2, Эррера 2, Файе 1 + 5 подборов
Б: Пантер 21, Клайберн 19 + 12 подборов, Бризуэла 18, Эрнангомес 13 + 6 подборов, Парра 11 + 7 подборов, Саторански 2 + 5 передач, Кейл 1