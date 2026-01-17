Евролига. Лень помог Реалу обыграть Барселону, Валенсия уступила Фенербахче
Хапоэль победил АСВЕЛ
около 2 часов назад
Евролига. Регулярный сезон
Фенербахче – Валенсия 82:79 (28:20, 17:14, 21:24, 16:21)
Фенербахче: Де Коло (16+1+3), Мелли (12+3+2), Болдвин (11+5+4), Бостон (11+2 подбора), Холл (10+3+1), Хортон-Такер (10+2+1), Биерович (7+4+5), Бёрч (3+4 подбора), Янтунен (2+6+1).
Валенсия: Рюверс (17+5+1), Монтеро (14+3+5), Прадилья (13+2+1), Тейлор (13+8 подборов), Пуэрто (8+1+1), Мур (7+1 подбор), Бадио (6+1+3), Томпсон (1+3+1), Де Ларреа (3 передачи), Ки (2 подбора + 1 передача), Костелло (2 подбора + 1 передача), Сако (1 подбор + 1 передача).
АСВЕЛ – Хапоэль Тель-Авив 73:81 (16:16, 22:15, 20:26, 15:24)
АСВЕЛ: Вотсон (17+3+5), Харрисон (14+2 передачи), Ажинса (12+4+3), Эбуа (8), Ндиай (7+7+2), Лайти (6+3+2), Вотье (4+3 подбора), Атамна (3+1+1), Траоре (2+2 подбора), Юртель (1 подбор + 3 передачи).
Хапоэль: Отуру (18+7 подборов), Брайант (17+3+6), Джонс (12+2+3), Мотли (10+3+2), Одиасе (8+5 подборов), Мицич (6+1+4), Блекни (3+2 подбора), Вейнрайт (3+3+1), Гинат (2), Малколм (2+2 подбора)
Реал Мадрид – Барселона 80:61 (21:14, 22:17, 20:16, 17:14)
Реал: Гаруба (16+3+1), Дек (12+1 подбор), Хезонья (12+3 подбора), Таварес (11+6 подборов), Лайлс (9+3+3), Кампаццо (6+5 передач), Маледон (6+2+4), Абальде (2+1 передача), Лень (2+2 подбора), Океке (2+8+1), Юль (1 подбор + 3 передачи), Фелис (2 подбора + 3 передачи).
Барселона: Бризуэла (13+1 подбор), Лапровиттола (12+1+3), Шенгелия (10+1+3), Саторански (9+3+1), Эрнангомес (6+3 подбора), Фалл (4+3 подбора), Пантер (3+2 подбора), Весели (2+3 подбора), Парра (2+7+2), Норрис (2 подбора).