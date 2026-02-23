Бостон Селтикс разгромил Лейкерс, Оклахома обыграла Кливленд.
Денвер уступил Голден Стейт
28 минут назад
НБА. Регулярный чемпионат
Оклахома – Кливленд 121:113 (40:25, 24:30, 25:31, 32:27)
Оклахома: Джо (22 + 5 перехватов), Уоллес (20 + 10 передач), Холмгрен (17 + 15 подборов), Хартенштайн (13 + 7 подборов), Дорт (12) – старт; Маккейн (10), Джейлин Уильямс (10), К. Уильямс (8), Виггинс (7), Топич (2).
Кливленд: Харден (20 + 9 передач + 5 потерь), Митчелл (20 + 7 подборов), Э. Мобли (15), Аллен (11 + 13 подборов), Уэйд (0) – старт; Меррилл (20), Шрёдер (11+7 передач), Эллис (9), Тайсон (7), Томлин (0).
Атланта – Бруклин 115:104 (32:30, 28:26, 29:31, 26:17)
Атланта: Джонсон (26 + 12 подборов), Александер-Уокер (17 + 6 передач), Макколлум (16 + 8 подборов), Оконгву (13 + 11 подборов), Дэниелс (7 + 10 подборов + 8 передач) – старт; Лендейл (17), Киспер (9), Рисаше (7), Винсент (3), Гуйе (0).
Бруклин: Портер (18 + 7 подборов + 6 передач), Клакстон (15 + 8 подборов), Дьомін (13), Клауни (12), Траоре (11 + 5 потерь) – старт; Шарп (11), Пауэлл (7), Агбаджи (6), Менн (6), Вольф (5).
Голден Стэйт – Денвер 128:117 (39:27, 37:40, 19:34, 33:16)
Голден Стэйт: Муди (23 + 7 подборов), Хорфорд (22 + 7 передач), Мелтон (20), Сантос (17 + 7 передач), Спенсер (2) – старт; Подземски (18 + 15 подборов + 9 передач), Пэйтон II (15), Ричард (11), Пост (0 + 7 подборов).
Денвер: Йокич (35 + 20 подборов + 12 передач + 5 потерь), Дж. Мюррей (21 + 5 потерь), К. Браун (18), К. Джонсон (9), Стротер (6) – старт; Б. Браун (12), Хардвей (8), Валанчунас (6), Джонс (2).
Милуоки – Торонто 94:122 (27:22, 24:38, 22:32, 21:30)
Милуоки: Портер (21 + 10 передач), Роллинз (21 + 9 подборов + 5 потерь), Тернер (14), Кузьма (3), Грин (3) – старт; Томас (15), Портис (6 + 7 подборов), Симс (4 + 7 подборов), Т. Адетокумбо (3), Джексон (2), Г. Харрис (2), Трент (0), Нэнс (0), Дженг (0).
Торонто: Квикли (32 + 9 передач), Ингрэм (22 + 6 передач), Уолтер (9), Барретт (7), Пелтль (6 + 8 подборов) – старт; Мамукелашвили (15), Шед (12 + 6 передач), Мюррей-Бойлс (8), Бэттл (5), Дик (4), Джексон-Дэвис (2), Темпл (0).
Индиана – Даллас 130:134 (33:36, 33:35, 29:32, 35:31)
Индиана: Сиакам (30 + 8 подборов + 5 потерь), Нембхард (22 + 11 передач), Уокер (18 + 9 подборов + 6 передач), Джонс (10), Хафф (9) – старт; Браун (15 + 7 подборов), Шеппард (13), Джексон (11 + 6 передач), Поттер (2).
Даллас: Миддлтон (25 + 7 подборов + 7 передач), Вашингтон (23 + 9 подборов), Маршалл (17), Кристи (16), Гэффорд (8) – старт; Уильямс (15 + 7 передач), Бейгли (12 + 11 подборов), Томпсон (9), Калеб Мартин (7), Джонс (2).
Вашингтон – Шарлотт 112:129 (37:38, 19:23, 28:44, 28:24)
Вашингтон: Кулибали (17), Джордж (13), Джонсон (11), Хилл (8), Керрингтон (6) – старт; Харди (16), Уоткинс (13), Райли (11), Купер (9), Уильямс (8 + 7 подборов).
Шарлотт: Болл (37 + 8 подборов + 7 передач), Книппел (28 + 7 подборов), Миллер (22), Колкбреннер (6 + 9 подборов), Г. Уильямс (5) – старт; Грин (12), Салон (9), Менн (6), Холл (2), Коннотон (2), Тиллман (0), Джеймс (0).
Лейкерс – Бостон 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27)
Лейкерс: Дончич (25), Джеймс (20), Ривз (15 + 7 подборов), Эйтон (4 + 7 подборов), Смарт (0) – старт; Кеннард (9), Хачимура (5), Ларевиа (4), Вандербилт (3), Хейс (2), Бафкин (2), Кнехт (0), Клебер (0).
Бостон: Браун (32 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Уайт (12 + 8 передач), Кета (10 + 12 подборов), Хаузер (7), Шайерман (5) – старт; Притчард (30 + 8 передач), Вучевич (9 + 8 подборов), Гонсалес (4), Харпер (2), Уильямс (0), Волш (0), Гарза (0).
Миннесота – Филадельфия 108:135 (26:35, 32:33, 20:26, 30:41)
Миннесота: Эдвардс (28 + 9 подборов + 7 потерь), Макдэниелс (19), Рэндл (18), Дивинченцо (11), Беранже (7) – старт; Досунму (12), Шеннон (6), Хайленд (3), Кларк (2), Филлипс (2), Инглс (0), Конли (0), Зикарски (0).
Филадельфия: Макси (39 + 8 передач + 5 потерь), Эджкомб (24 + 7 подборов), Убре (18), Барлоу (8), Драммонд (6 + 9 подборов) – старт; Граймс (19 + 7 передач), Бона (8), Эдвардс (5), Терри (3), Пейн (3), Мартин (2), Уокер (0), Вотфорд (0).
Финикс – Портленд 77:92 (20:20, 20:27, 17:24, 20:21)
Финикс: Жилеспи (18 + 6 потерь), Грин (13), Уильямс (6), Данн (2), О’Нил (0 + 7 подборов) – старт; Коффи (8), Буей (8), Малуач (7 + 7 подборов), Флеминг (6), Игодаро (4), Бри (3), Ливерс (2).
Портленд: Грант (23), Клинген (23 + 13 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Камара (12 + 10 подборов), Холидей (6 + 7 передач + 6 потерь), Авдиа (0) – старт; Хендерсон (11 + 6 передач), Мюррей (6), Р. Уильямс (4), Тайбулл (3), Весли (2), Сиссоко (2), Крейчи (0).
Чикаго – Нью-Йорк 99:105 (27:25, 26:27, 25:31, 21:22)
Чикаго: Бузелис (15), Окоро (12), Смит (12), Ябуселе (11 + 13 подборов), Гидди (6 + 6 передач) – старт; Уильямс (10 + 8 передач), Ричардс (9 + 13 подборов), Секстон (8), Диллингем (8), Джонс (8).
Нью-Йорк: Таунс (28 + 11 подборов), Брансон (19 + 9 передач), Харт (11 + 9 подборов), Бриджес (11), Ануоби (9 + 9 подборов) – старт; Шамет (16), Альварадо (5), Хукпорти (4), Сохан (2).
Клипперс – Орландо 109:111 (25:29, 28:28, 36:31, 20:23)
Клипперс: Леонард (37 + 8 подборов), Б. Лопес (10), Данн (7), Сэндерс (7), Д. Джонс (6) – старт; Матурин (21 + 9 подборов), Миллер (14), Нидерхойзер (7 + 8 подборов + 4 блок-шота), Батюм (0).
Орландо: Бэйн (36), Банкеро (16 + 7 подборов + 8 передач), Картер (15 + 14 подборов + 5 потерь), да Силва (13), Блэк (11) – старт; М. Вагнер (9), Айзек (5), Ричардсон (4), Ховард (2), Картер (0).