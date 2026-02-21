Юта програла Мемфису, Денвер разгромил Портленд
Лейкерс в дерби обыграли Клипперс
1 день назад
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Индиана 131:118 (22:27, 35:41, 35:24, 39:26)
Вашингтон: Джонсон 14, Вукчевич 14 + 8 подборов, Кулібалі 13, Керрінгтон 6 + 7 передач, Шемпені 0 + 7 подборов – старт ; Вильямс 25 + 10 подборов, Купер 18, Райли 12, Воткинс 11, Хилл 11 + 6 передач, Ричмонд 7 + 6 перехватов.
Индиана: Хафф 22, Уокер 12 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь, Макконнелл 9, Шеппард 8, Джонс 4 + 11 передач + 6 потерь – старт ; Джексон 21, Поттер 18, Браун 12, Петер 12.
Мемфис – Юта 123:114 (28:32, 27:35, 32:21, 36:26)
Мемфис: Джексон 20, Веллс 13, Мейшек 11, Лаверинг 11 + 11 подборов, Хендрикс 9 + 9 подборов – старт; Проспер 23, Смолл 16, Андерсон 10, Спенсер 10+10 передач.
Юта: Коллиер 24, Бейли 20, Филлиповски 20 + 5 потерь, Кончар 6, Вильямс 5 + 9 подборов – старт; Хинсон 13, Сенсабо 9, Вильямс 7, Лав 6, Тшибве 2, Харклесс 2.
Шарлотт – Кливленд 113:118 (20:30, 33:29, 36:31, 24:28)
Шарлотт: Книппель 33, Болл 18 + 6 передач, Миллер 18 + 5 потерь, Колкбреннер 12 + 13 подборов, Джеймс 5 + 7 передач – старт ; Грин 11, Коннотон 5, Ривз 3, Салон 3, Мэнн 3, Холл 2, Тиллман 0.
Кливленд: Митчелл 32, Аллен 26 + 14 подборов, Харден 18 + 8 передач, Меррилл 10, Вейд 8 – старт ; Шрёдер 8, Тайсон 5, Томлин 5, Эллис 4, Брайант 2.
Атланта – Майами 97:128 (16:29, 35:28, 24:30, 22:41)
Атланта: Оконгву 22, Александер-Уокер 20, Джонсон 16 + 16 подборов + 11 передач, Дэниелс 4 + 7 подборов, Рисаше 4 – старт ; Макколлум 20, Киспер 6, Лендейл 3, Уоллес 2, Гуюе 0.
Майами: Адебайо 17 + 8 подборов, Пауэлл 15, Виггинс 13 + 7 подборов, Ларссон 12, Митчелл 7 + 7 передач – старт ; Хиро 24, Вейр 14 + 12 подборов, Хакес 10, Джонсон 5, Якучёнис 4, Гарднер 3, Фонтеккио 3, Йович 1, Смит 0.
Миннесота – Даллас 122:111 (40:25, 29:32, 27:31, 26:23)
Миннесота: Эдвардс 40, Гобер 22 + 17 подборов, Рэндл 13 + 5 потерь, Дивинченцо 9 + 9 передач, Макдэниелс 7 + 8 подборов + 6 потерь – старт ; Рид 21 + 7 подборов, Досунму 5, Хайленд 3, Беранже 2.
Даллас: Миддлтон 18, Маршалл 15, Джонс 13 + 6 передач, Вашингтон 12 + 12 подборов, Гэффорд 8 – старт ; Бэгли 15 + 13 подборов, Вильямс 13, Томпсон 11, Калеб Мартин 4, Джонсон 2.
Новый Орлеан – Милуоки 118:139 (38:33, 27:38, 31:32, 22:36)
Новый Орлеан: Уильямсон 32, Бей 22, Квин 18 + 9 подборов, Макгауэнс 10, Джонс 8 – старт ; Фирс 16, Маткович 9+7 подборов, Пул 3, Хокинс 0.
Милуоки: Ролинз 27 + 6 передач, Портер 25 + 7 передач, Кузма 14, Симс 4, Грин 0 – старт ; Томас 27, Портис 17 + 11 подборов, Нэнс 10, Дженг 10, Трент 3, Т. Антетокунмпо 2, Джексон 0.
Оклахома – Бруклин 105:86 (21:23, 29:10, 27:34, 28:19)
Оклахома: Холмгрен 15 + 7 подборов, Дорт 10, Хартенштайн 10 + 8 подборов, Уоллес 8 + 6 передач, Виггинс 7 – старт ; Маккейн 21, Джо 11 + 7 подборов, Топич 9, Джейлин Вильямс 7, К. Вильямс 7, Карузо 0, Бейхайм 0, Барнхайзер 0.
Бруклин: Портер 22 + 9 подборов, Траоре 17, Шарп 12 + 8 подборов, Клауни 8, Демин 3 – старт ; Вольф 8, Вилсон 5, Пауэлл 4, Агбаджи 4, Мэнн 3.
Лейкерс – Клипперс 125:122 (41:30, 31:35, 27:30, 26:27)
Лейкерс: Дончич 38 + 11 передач, Ривз 29, Джеймс 13 + 11 передач, Эйтон 13 + 7 подборов, Смарт 7 – старт ; Кеннард 9, Хейс 8, Ларевия 3, Хатимура 3, Вандербильт 2.
Клипперс: Леонард 31 + 5 потерь, Б. Лопес 16 + 10 подборов, Д. Джонс 13 + 8 подборов, Коллинз 12, Данн 8 + 8 передач – старт ; Матурин 26 + 7 подборов, Миллер 10, Нидерхойзер 6, Батюм 0.
Портленд – Денвер 103:157 (27:41, 26:41, 32:43, 18:32)
Портленд: Холидей 19, Авдия 15 + 8 подборов + 13 передач + 6 потерь, Клингам 15 + 9 подборов, Камара 10, Грант 6 – старт ; Крейчи 11, Хендерсон 11, Тайбул 5, Весли 4, Ян Хансен 4, Р. Вильямс 2, Мюррей 1, Кук 0, Сиссоко 0.
Денвер: Йокич 32 + 9 подборов + 7 передач, Дж. Мюррей 25 + 6 передач, Стротер 19, К. Джонсон 15, К. Браун 11 + 8 подборов + 7 передач – старт ; Хардвей 19, Джонс 10 + 10 подборов, Холмс 9, Б. Браун 6, Валанчюнас 6 + 7 подборов, Симпсон 3, Ннаджи 2