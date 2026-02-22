Финикс благодаря трехочковому Грина под сирену вырвал победу в Орландо, Нью-Йорк огорчил Хьюстон.
Сан-Антонио разгромил Сакраменто
около 21 часа назад
Финикс – Орландо / Фото - Yahoo
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись шесть матчей.
Финикс обыграл Орландо (113:110) после двух овертаймов благодаря победному трехочковому Джейлена Грина под сирену.
Нью-Йорк справился с Хьюстоном (108:106), несмотря на 30 очков Кевина Дюранта (10 из 26 с игры, 4 из 10 из-за дуги, 6 из 7 с линии).
НБА. Регулярный чемпионат
Финикс – Орландо 113:110 OT (21:25, 22:26, 34:22, 19:23, 7:7, 10:7)
Новый Орлеан – Филадельфия 126:111 (24:29, 33:36, 40:26, 29:20)
Майами – Мемфис 136:120 (39:33, 34:35, 39:26, 24:26)
Сан-Антонио – Сакраменто 139:122 (35:31, 38:34, 32:29, 34:28)
Чикаго – Детройт 110:126 (30:28, 20:25, 26:44, 34:29)
Нью-Йорк – Хьюстон 108:106 (27:21, 26:33, 22:37, 33:15)