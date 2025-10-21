Олег Гончар

Федерация баскетбола Украины определила лучших игроков третьей игровой недели Суперлиги сезона-2025/2026.

MVP стал центровой Киев-Баскета Максим Сандул, который в матче против Ровно установил рекорд сезона — 20 подборов за игру. За 22 минуты на площадке он набрал 8 очков, 5 передач и достиг рейтинга эффективности 32.

Символическая сборная недели, сформированная по результатам матчей в Запорожье, Днепре и Киеве. Брэкстон Лавингс (Запорожье) за два матча в среднем набирал 25,5 очка, 4,5 подбора, 2,5 перехвата и 2,0 передачи. Илья Лищина (Запорожье) — 15,0 очка, 9,5 подбора, 1,5 перехвата. Алексей Соловьев (Харьковские Соколы) — 15,0 очка, 6,0 подбора. Сергей Загреба (Днепр) — 14,5 очка, 5,0 подбора. Сандул стал последним.

Напомним, Старый Луцк прекратил сотрудничество с главным тренером.