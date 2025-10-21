Олег Гончар

Баскетбольный клуб Старый Луцк прекратил сотрудничество с главным тренером Антоном Мусиенко. Об этом сообщили в официальных соцсетях клуба.

Специалисту поблагодарили за вклад в развитие команды и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Мусиенко занял должность исполняющего обязанности главного тренера в феврале, а перед началом нового сезона стал полноценным руководителем. Однако под его руководством команда потерпела 12 поражений подряд: 7 в прошлом сезоне и 5 в текущем.

Клуб планирует в ближайшее время объявить имя нового главного тренера, который поведет Старый Луцк в Суперлиге.