Суперлига. Киев-Баскет одержал четвертую подряд победу, Днепр обыграл Запорожье
Кривбасс уступил Черкасским Обезьянам
около 1 часа назад
12 октября в рамках регулярного чемпионата Суперлиги произошло пять матчей.
Киев-Баскет и Днепр продолжили серию побед, Черкасские Мавпы нанесли поражение Кривбасу, Ровно переиграло Старый Луцк, а Харьковские Соколы завоевали победу в противостоянии с Нико-Баскет.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Днепр – Запорожье 83:69 (19:19, 28:14, 15:23, 21:13)
Днепр: Тимофеенко 18 + 7 подборов + 5 передач - 3 потери, Уильямсон 12 + 6 передач + 4 подбора - 3 потери, Загреба 10 + 9 подборов, Закурдаев 8 + 4 передачи + 3 подбора - 3 потери, Конев 7 + 5 передач + 2 перехвата + 2 блок-шота — старт, Дубоненко 12, Колдомасов 8 + 6 подборов, Бондарчук 7, Горобченко 1 + 4 передачи, Дружелюбов 0, Сорочан 0, Попов 0
Запорожье: Эйса 19 + 11 подборов, Мэтьюз 15 + 5 подборов + 4 передачи, Буц 9 + 7 подборов, Лищина 8, Ловингс 6 + 8 передач + 4 подбора — старт, Величко 7, Климанов 3 - 3 потери, Киктев 2, Терехин 0, Суркис 0
Кривбасс – Черкасские Мавпы 78:86 (21:25, 16:17, 23:27, 18:17)
Кривбасс: Бибиков 14, Хилл 25 + 5 подборов + 6 передач, Пикок 10 + 3 передачи + 3 перехвата, Водолацкий 8 + 5 подборов, Скира 11 + 6 подборов — старт; Триколенко 4, Коротченко 3, Бречка 3, Пашолок 0, Мельник 0.
Черкасские Мавпы: Марченко 14 + 3 подбора + 3 передачи; Кошеватский 16 + 8 передач + 5 перехватов + 4 подбора, Дибиамака 7, Пирогов 13 + 4 подбора, Агафонов 17 + 12 подборов + 6 передач — старт; Гемлин 8 + 5 подборов, Холод 7 + 9 подборов, Упырь 4, Голенков 0.
Прикарпатье-Говерла – Киев-Баскет 79:87 (21:26, 26:20, 14:20, 18:21)
Прикарпатье-Говерла: Иванов 12, Кабацюра 17 + 7 подборов, Старцев 12, Морозов 15, Кузнецов 0 – старт; Рид 12, Чугунов 5, Марков 4, Дмитренко 2, Дроздов 0
Киев-Баскет: Бублик 2, Сушкин 29 + 6 подборов + 5 передач, Смитьюх 4, Клевзуник 13 + 7 подборов, Сандул 13 + 10 подборов – старт; Карпюк 9 + 9 подборов, Колаволе 8, Романица 7, Мочалов 2, Малич 0, Рыжков 0
Нико-Баскет – Харьковские Соколы 66:89 (19:24, 16:29, 18:15, 13:21)
Нико-Баскет: Лукьян 18 + 10 подборов + 5 передач, Зайцев 7, Сафонов 12 + 4 подбора, Стуров 7 + 5 подборов, Гарбар 13 + 7 подборов – старт; Кабанов 6, Володин 3 + 4 подбора, Грищук 0, Митирич 0, Неамцу 0.
Харьковские Соколы: Хохоник 9 + 9 передач, Соловьев 11, Климов 20 + 7 подборов, Никитин 18 + 5 подборов, Заплотинский 10 + 11 подборов – старт; Клебан 11 + 8 подборов, Шавгаров 6, Мартинов 4, Чевердин 0, Максим Безыма 0, Змеевский 0.
Старый Луцк – Ровно 75:89 (21:21, 13:23, 16:16, 25:29)
Старый Луцк: Томпсон 25 + 4 подбора + 4 передачи - 4 потери, Горобченко 8 + 5 подборов + 3 передачи, Лесик 5 + 7 подборов - 6 потерь, Николайчук 4, Дюпин 2 — старт, Товкач 16, Петренко 7, Третьяк 5, Михайлов 5, Троцик 0
Ровно: Трейлор 18 + 2 блок-шота, Шептицкий 16 + 5 подборов - 4 потери, Хайнс 12 + 3 передачи, Дюпри 10 + 6 подборов, Коровяков 2 — старт, Поносов 12 + 4 передачи, Тимощук 7, Головчик 4, Шепелев 4 + 5 подборов, Рябой 4, Кравченко 0 Оверчук 0
