Олег Гончар

25-летний нигерийско-австралийский баскетболист Уче Дибиамака, выступающий на позиции защитника, стал игроком Черкасских Мавп.

Дибиамака провел успешный сезон 2025 года в составе Брисбен Кэпитэлс в лиге NBL1. За свою карьеру он также играл в Австралии, Индии и США, в частности за студенческую команду Университета Святого Эдварда, который окончил в 2023 году.

В сезоне 2025 года Дибиамака демонстрировал стабильную и результативную игру. В среднем за матч он проводил 31,9 минуты на площадке, набирал 17,2 очка с процентом реализации 45,6% двухочковых и 36,8% трехочковых бросков. Кроме того, у него в активе 4,9 подбора, 2,9 передачи, 1,1 перехвата и 1,4 потери за игру. Рейтинг эффективности игрока составил 13,1.

Напомним, ранее Черкасские Мавпы сохранили ключевого защитника.