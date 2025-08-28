Олег Гончар

Баскетбольный клуб Черкасские Мавпы объявил о продлении контракта с 27-летним защитником Кириллом Марченко на сезон Суперлиги 2025/2026, сообщает официальная страница клуба.

Марченко, один из лидеров команды, в прошлом сезоне в среднем набирал 12 очков, 3,4 подбора и 2,6 передачи за игру. Он сыграл ключевую роль в завоевании бронзовых медалей, в частности в победной серии против БК Ривне за третье место.

Это уже третий сезон Марченко с черкасским клубом, куда он присоединился в 2023 году. Ранее Мавпы также продлили сотрудничество с главным тренером Дмитрием Нагорным и капитаном Андреем Агафоновым.