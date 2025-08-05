Чикаго Буллз возвращают легендарную черную форму из эпохи Джордана
В презентации участвовал сам Деннис Родман
25 минут назад
В сезоне-2025/26 баскетбольный клуб Чикаго Буллз снова будет использовать один из самых известных вариантов игровой формы в своей истории — черную с тонкими красными полосами, которую ассоциируют с эпохой Майкла Джордана.
Обновленный дизайн представили в рамках официальной презентации с участием легендарного Денниса Родмана, а также нынешних игроков команды — Кобі Уайта и Матаса Бузелиса.
Шульга подписал двусторонний контракт с Селтикс.
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