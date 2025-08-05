Денис Седашов

В сезоне-2025/26 баскетбольный клуб Чикаго Буллз снова будет использовать один из самых известных вариантов игровой формы в своей истории — черную с тонкими красными полосами, которую ассоциируют с эпохой Майкла Джордана.

🚨The Chicago Bulls unveil their new Statement Edition uniforms.



What do we think? 🔥👀 pic.twitter.com/i8HbXiWpkn — Bulls on CHSN (@CHSN_Bulls) August 5, 2025

Обновленный дизайн представили в рамках официальной презентации с участием легендарного Денниса Родмана, а также нынешних игроков команды — Кобі Уайта и Матаса Бузелиса.

"My style came from Chicago." @dennisrodman remains the fashion icon he always was!



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Шульга подписал двусторонний контракт с Селтикс.