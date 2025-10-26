Чикаго, Оклахома и Денвер одержали победы над Орландо, Атлантой и Финиксом
Филадельфия и Мемфис были сильнее Шарлотт и Индианы
около 2 часов назад
НБА. Регулярный чемпионат
Орландо – Чикаго 98:110 (30:29, 19:23, 31:31, 18:27)
Орландо: Банкеро 24 + 10 подборов, Ф. Вагнер 17 + 7 подборов, Бейн 14, Картер 8 + 13 подборов, Джонс 0 – старт; Блек 19 + 5 потерь, да Силва 8, Битадзе 3 + 9 подборов, Ричардсон 3, Айзек 2, Ховард 0.
Чикаго: Гидди 21 + 8 подборов, Вучевич 15 + 8 подборов, Джонс 13 + 8 передач + 5 перехватов, Бузелис 3, Окоро 0 – старт; Смит 16, Досунму 15, Уильямс 12, Хёртер 11 + 7 подборов + 6 передач, Филлипс 4, Терри 0.
Атланта – Оклахома-Сити 100:117 (26:31, 29:29, 25:39, 20:18)
Атланта: Александер-Уокер 17, Янг 15 + 10 передач + 5 потерь, Гуйе 11, Оконгву 11 + 12 подборов, Дэниелс 8 – старт; Крейчи 13, Ньюэлл 12 + 10 подборов, Уоллес 5, Кеннард 5, Топпин 2, Данте 1, Хьюстан 0.
Оклахома-Сити: Холмгрен 31 + 11 подборов, Гилджес-Александр 30, Хартенштайн 14 + 10 подборов, Дорт 5, Уоллес 3 – старт; Митчелл 14 + 7 подборов + 7 передач, Виггинс 9, Джейлин Уильямс 7, Янгблад 4, Барнхайзер 0, Карлсон 0, Дженг 0.
Филадельфия – Шарлотт 125:121 (36:29, 25:29, 25:38, 39:25)
Филадельфия: Макси 28 + 9 передач, Эмбиид 20, Убре 19, Эджкомб 15 + 8 передач, Барлоу 2 – старт; Граймс 24, Эдвардс 9, Драммонд 7 + 13 подборов, Бона 1, Уокер 0.
Шарлотт: Болл 27 + 10 подборов + 8 передач, Секстон 21 + 7 передач, Бриджес 18 + 9 подборов + 7 передач, Колкбреннер 14 + 7 подборов, Миллер 4 – старт; Книппель 14, Джеймс 10, Диабате 6, Менн 4, Салон 3, Пламли 0.
Мемфис – Индиана 128:103 (23:21, 37:31, 43:32, 25:19)
Мемфис: Морэнт 19 + 8 передач, Джарен Джексон 17, Колдуэлл-Поуп 10, Лэндейл 8 + 8 подборов, Уэллс 5 – старт; Кауард 27, Смолл 16+6 передач, Кончар 9, Альдама 9+8 подборов, Спенсер 8, Джексон 0, Проспер 0, Холл 0.
Индиана: Матурин 26, Несмит 15, Сиакам 13 + 6 передач, Шепард 9, Уайзмен 4 – старт; Топпин 13 + 9 подборов, Дэннис 7 + 6 передач, Уокер 6 + 7 подборов, Бредли 5, Джексон 3, Хафф 2, Питер 0.
Денвер – Финикс 133:111 (34:28, 37:26, 29:29, 33:28)
Денвер: Дж. Мюррей 23, К. Браун 20, Гордон 17, К. Джонсон 15, Йокич 14 + 14 подборов + 15 передач + 5 потерь – старт; Валанчунас 12+7 подборов, Б. Браун 11, Вотсон 7, Хардуэй 4, Холмс 3, Стротер 3, Пикетт 2, Ннаджи 2, Джонс 0.
Финикс: Букер 31 + 7 передач + 9 потерь, Аллен 17, Брукс 15, Данн 9 + 7 подборов, Игодаро 4 – старт; О’Нил 7, Гиллеспи 6, Малуач 6, Хейс-Дэвис 4, Ричардс 4, Ливерс 3, Флеминг 3, Гудвин 2.