Михайлюк второй раз подряд вышел в старте Юты в матче НБА сезона-2025/26
Украинец провел на площадке 24 минуты
около 1 часа назад
Святослав Михайлюк / Фото - Yahoo
Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк второй раз подряд вышел в старте Юты в матче регулярного чемпионата НБА.
В игре с Сакраменто (104:105) он провел на площадке 24 минуты, за которые набрал 9 очков и сделал 4 подбора. 28-летний украинец реализовал 3/7 с игры, в том числе 2/5 трехочковых, и 1/1 со штрафных.
Следующий матч Юта проведет 28 октября против Финикса.
В этом сезоне Михайлюк в двух матчах набирает в среднем по 9 очков, 2,5 подбора и 1,5 ассиста.
Напомним, Михайлюк набрал 9 очков в матче против Клипперс.