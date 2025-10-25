Владимир Кириченко

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк второй раз подряд вышел в старте Юты в матче регулярного чемпионата НБА.

В игре с Сакраменто (104:105) он провел на площадке 24 минуты, за которые набрал 9 очков и сделал 4 подбора. 28-летний украинец реализовал 3/7 с игры, в том числе 2/5 трехочковых, и 1/1 со штрафных.

Следующий матч Юта проведет 28 октября против Финикса.

В этом сезоне Михайлюк в двух матчах набирает в среднем по 9 очков, 2,5 подбора и 1,5 ассиста.

Напомним, Михайлюк набрал 9 очков в матче против Клипперс.