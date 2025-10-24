НБА. 42 очка Карри помогли Голден Стейт обыграть Денвер
Оклахома-Сити в повторе финала обыграла Индиану
около 1 часа назад
НБА. Регулярный чемпионат
Индиана – Оклахома-Сити 135:141 ОТ (25:22, 22:32, 31:27, 35:32, 11:11, 11:17)
Индиана: Матурин 36 + 11 подборов, Сиакам 32 + 15 подборов, Несмит 5 + 7 подборов, Нембард 4, Джексон 0 – старт; Топпин 20, Шеппард 15 + 8 подборов, Уокер 13, Хафф 5, Питер 3, Бредли 2, Ферфи 0.
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер 55 + 8 подборов, Виггинс 23 + 9 подборов, Холмгрен 15 + 12 подборов, Дорт 7 + 8 подборов, Хартенштайн 5 + 14 подборов – старт; Митчелл 26, Джейлин Вильямс 5, Янгблад 3, Барнхайзер 2, Карлсон 0, Дженг 0.
Голден Стэйт – Денвер 137:131 ОТ (27:31, 34:39, 33:24, 26:26, 17:11)
Голден Стэйт: Карри 42+7 передач, Батлер 21+6 передач, Куминга 14, Др. Грин 13 + 8 подборов + 8 передач, Подземски 11 – старт; Хорфорд 13, Хилд 11, Пэйтон II 6, Ричард 6, Пост 0.
Денвер: Гордон 50 + 8 подборов, Дж. Мюррей 25 + 10 передач, Йокич 21 + 13 подборов + 10 передач, К. Браун 6, К. Джонсон 5 – старт; Хардуэй 10, Валанчиунас 8, Б. Браун 4, Вотсон 2, Джонс 0.
