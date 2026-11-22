Денис Седашов

В воскресенье, 22 ноября, в регулярном чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги состоялись четыре поединка.

Игровой день подарил зрителям сразу несколько ярких противостояний. Действующий чемпион Днипро в напряженной борьбе смог дожать Киев-Баскет — 75:71. Еще более драматичным оказался поединок в Ивано-Франковске — Прикарпатье-Говерла лидировала после трех четвертей, но позволила Нико-Баскету перевести игру в овертайм, где николаевцы оказались сильнее.

В то же время Харьковские Соколы и Хмельницкий одержали победы с преимуществом в 20+ очков над Запорожьем и Черкасскими Мавпами соответственно.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Харьковские Соколы — Запорожье — 82:58 (22:12, 21:21, 18:17, 21:8)

Прикарпатье-Говерла — Нико-Баскет — 79:89 ОТ (21:21, 20:11, 22:21, 14:24, 2:12)

Киев-Баскет — Днипро — 71:75 (16:23, 22:15, 16:22, 17:15)

Хмельницкий — Черкасские Мавпы — 81:61 (21:11, 26:13, 18:25, 16:12)

Днипро потерпело самое крупное поражение за пять лет в баскетбольной Суперлиге.