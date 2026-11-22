Виктор Вембаньяма установил уникальное достижение в истории НБА
Центровой Сан-Антонио Спёрс за один матч набрал 50 очков, реализовал 5 трехочковых и сделал 5 блок-шотов
22-летний французский центровой Сан-Антонио Спёрс Виктор Вембаньяма стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации, которого ранее не удавалось достичь ни одному игроку.
Баскетболист первым в истории лиги за один матч набрал минимум 50 очков, реализовал пять трехочковых бросков и сделал пять блок-шотов.
Исторический показатель Вембаньяма зафиксировал в победном матче регулярного чемпионата против Нью-Орлеан Пеликанс (114:91).
FIBA продлила отстранение российских и белорусских клубов от еврокубков.
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