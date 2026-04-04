Днепр победил Черкасских Мавп в первом матче четвертьфинальной серии Суперлиги
Самым результативным игроком матча стал Максим Закурдаев, на его счету 18 очков
1 день назад
Фото: ФБР
Дніпро переміг Черкаських Мавп у стартовому поєдинку 1/4 фіналу Суперліги GGBET.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Максим Закурдаєв, на рахунку якого 18 очков. У складі гостей 14 очков та 8 подборов набрал Джермейн Гемлін.
Суперлига GGBET. Плей-офф, 1/4 финала. Первый матч
Дніпро — Черкаські Мавпи 93:62 (20:18, 25:11, 26:14, 22:19)
Вторая игра серии до двух побед состоится в Черкасах 8 апреля.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04