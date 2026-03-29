Стали известны все пары плей-офф баскетбольной Суперлиги
Первые матчи плей-офф запланированы на 4 апреля
около 2 часов назад
Фото: ФБС
По итогам заключительных матчей регулярного чемпионата сформированы пары первого этапа плей-офф Суперлиги GGBET.
Победителем регулярного первенства стал действующий чемпион Днепр — в первом раунде сыграет против Черкасских Мавп.
Пары первого этапа плей-офф Суперлиги
Днепр — Черкасские Мавпы
Харьковские Соколы — Нико-Баскет
Киев-Баскет — Запорожье
Прикарпатье-Говерла — Ровно-ОШВСМ
Первые матчи плей-офф запланированы на 4 апреля.
Днепр Запорожье и Нико-Баскет выиграли последние матчи регулярного чемпионата Суперлиги.
Поделиться