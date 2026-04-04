Владимир Кириченко

Украинские спортсмены завоевали 9 медалей на соревнованиях по спортивной гимнастике Luxembourg Open 2026.

Среди взрослых бронзу в упражнениях на разновысоких брусьях завоевала Полина Дьяченко.

Среди юниоров Тимофей Кириченко выиграл золото в опорном прыжке, Валентин Гаврильченко стал серебряным призером в вольных упражнениях и в упражнениях на кольцах, Владимир Головин завоевал золотые награды в многоборье, упражнениях на кольцах и брусьях, а также серебро на коне махах.

Юниорская сборная Украины завоевала бронзу в командном турнире. В состав входили Головин, Кириченко, Гаврильченко, Максим Борисов и Богдан Петренко.

Ранее сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала 4 награды на турнире DTB Pokal Stuttgart.