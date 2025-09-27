Днепр проиграл Брашову во втором матче квалификации Кубка Европы FIBA
Украинская команда не смогла выйти в основной раунд еврокубка
около 13 часов назад
Фото: FIBA
Днепр проиграл второй матч квалификации Кубка Европы FIBA, потерпев разгром от румынской Кроны Брашов. Ответный поединок команда Владимира Коваля провела на площадке соперника.
Самым результативным игроком встречи стал Айзея Озборн, который набрал 21 очко.
Кубок Европы FIBA. Квалификация, матч №2
Днепр — Крона Брашов 64:95 (15:31, 19:21, 15:19, 15:24)
Первая игра – 69:83
Таким образом, Брашов пробился в основной раунд еврокубка — групповой этап, где попал в группу C.
