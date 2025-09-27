FIBA может отстранить израильские сборные и клубы по рекомендации МОК
Пока что никаких изменений нет
около 21 часа назад
Международная федерация баскетбола (FIBA) может отстранить израильские коллективы в случае рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
Цитирует представитель FIBA издание Mundo Deportivo.
«Реальность нынешней ситуации такова, что FIBA, как и раньше, пользуется поддержкой и руководствуется принципами и рекомендациями МОК, поэтому на данный момент никаких изменений в этом вопросе нет. Таким образом, на данный момент нет никаких ограничений для израильских спортсменов или израильских команд».
Вопрос об отстранении израильских команд связан с военным конфликтом Израиля и Палестины, а также с обстановкой в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал отстранение Израиля от ОИ-2026 из-за действий в Газе.
