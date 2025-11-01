Днепр вырвал победу у Киев-Баскета, Нико-Баскет обыграл Старый Луцк
Также победы одержали Запорожье и Кривбасс
38 минут назад
Фото: ФБУ
В баскетбольной Суперлиге Украины были сыграны очередные матчи.
Днепр – Киев-Баскет 70:69 (22:17, 17:22, 14:16, 17:14)
Запорожье – Ровно 71:68 (24:15, 16:11, 20:28, 11:14)
Нико-Баскет – Старый Луцк 78:66 (16:15, 22:10, 21:18, 19:23)
Кривбасс – Прикарпатье-Говерла 82:68 (25:17, 20:18, 18:17, 19:16)
Кривбасс одолел Старый Луцк, Черкасские Мавпы уступили Харьковским Соколам.