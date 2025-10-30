Руководство львовских Карпат приняло решение расстаться с главным тренером Владиславом Лупашком. Об этом сообщил известный инсайдер Игорь Бурбас, по словам которого решение уже фактически принято, но официальное объявление откладывают из-за отсутствия замены.

– Люди, близкие к Карпатам, мне говорили, что решение по главному тренеру уже принято. Просто пока нет реального варианта, кем заменить Лупашка, – отметил журналист в эфире своего YouTube-канала BurBuzz.

По данным Бурбаса, клуб рассматривал возможность временно передать команду наставнику U-19 Олегу Голодюку, но тот не согласился.

– Я слышал, что уже предлагали Голодюку стать исполняющим обязанности на некоторое время, пока не найдут нового тренера. Насколько мне известно, ищут иностранного специалиста, потому что среди украинцев не видят подходящей кандидатуры. Но Голодюк отказался быть временным вариантом, не захотел садиться на эту пороховую бочку, – добавил Бурбас.

Владислав Лупашко возглавил Карпаты летом 2024 года. После десяти туров текущего сезона команда имеет 12 очков и занимает 10-е место в УПЛ. Следующий матч львовяне проведут 3 ноября против черкасского ЛНЗ.