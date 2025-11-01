Евролига. Барселона обыграла Партизан, Панатинаикос уступил Монако
Олимпиакос победил Хапоэль
около 2 часов назад
Евролига. Регулярный чемпионат
Монако – Панатинаикос 92:84 (27:20, 23:21, 18:17, 24:26)
Монако: Окобо (15 очков + 4 подбора + 5 передач), Джеймс (13+1+8), Стразель (12+2+4), Блоссомгейм (11+2+1), Недович (11+2+3), Диалло (9+4+3), Миротич (9+5+1), Тайс (6+6 подборов), Хейс (6+5 подборов).
Панатинаикос: Нанн (26+2+3), Слукас (14+2+3), Эрнангомес (13+4 подбора), Осман (9+8+2), Юртсевен (9+2+1), Митоглу (8+5 подборов), Грант (5+3+4).
Олимпиакос – Хапоэль Тель-Авив 62:58 (18:21, 15:18, 11:4, 18:15)
Олимпиакос: Весенков (14+4+1), Дорси (11+3 передачи), Милутинов (10+13 подборов), Ворд (8+4+1), Холл (6+6 подборов), Питерс (5+2+1), Вокап (3+4+5), Фурнье (3+3+5), Нтиликина (2+1 подбора).
Хапоэль Тель-Авив: Блекни (13+3+2), Ми��ич (10+4+3), Малкольм (10+4+2), Брайант (7+8+3), Отуро (6+6 подборов), Мотли (5), Джонс (4+4+2), Вейнрайт (3+1 подбора).
Баскония – Анадолу Эфес 86:75 (22:11, 21:28, 22:19, 21:17)
Баскония: Лувалу-Каббаро (20+5+1), Спаньоло (19+3+6), Коруцс (11+3+2), Диакате (9+4+1), Нойвелл (7+3+5), Диалло (6+4+2), Симмонс (6+3+2), Седекерскис (6+2 подбора), Фриш (2), Диоп (4 подбора).
Анадолу Эфес: Ларкин (23+1+4), Вайлер-Бабб (16+6+3), Кординье (10+2+3), Смiтс (10+4 подбора), Османи (8+6+7), Ллойд (3+2+1), Йылмаз (2+1 подбора), Хазер (2+1 подбора), Дозер (1+3 подбора).
Партизан – Барселона 76:78 (17:18, 24:15, 15:25, 20:20)
Партизан: Вашингтон (21+2+3), Джонс (15+13+7), Бонга (9+2 подбора), Браун (9+7+3), Маринкович (9+2+1), Осетковски (7+3+3), Фернандо (4+7+1), Покушевски (2+2 подбора), Калатес (3 передачи).
Барселона: Шенгелия (24+5+5), Клайберн (14+4+3), Саторански (11+5+3), Весели (10+1+1), Пантер (10+4+4), Бризуэла (3), Эрнангомес (3+3+2), Кейл (2+1 подбора), Парра (1+4 подбора).