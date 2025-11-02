Олег Гончар

Разыгрывающий Лейкерс Лука Дончич набрал 44 очка, 12 подборов и 6 передач в победном матче с Мемфисом (117:112).

Для Луки это уже третий подряд матч с 40+ очками.

Этот перформанс вошел в историю НБА, поскольку Дончич стал лишь вторым игроком, которому удалось набрать 40+ очков в трех стартовых матчах сезона подряд. Первым был легендарный Уилт Чемберлен, который в сезоне 1962/63 держал такую серию в течение семи игр, а в 1961/62 – пяти подряд.

Средняя статистика Дончича за первые три поединка впечатляет: 45,3 очка, 11,7 подбора и 7,7 передачи за игру.

Отметим, что из-за травмы Дончич сыграл лишь в трех матчах сезона.