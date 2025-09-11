Олег Гончар

Сборная Германии победила Словению в четвертьфинале Евробаскета-2025 со счётом 99:91, выбив команду Луки Дончича из турнира.

Дончич, несмотря на поражение, завершил турнир со средним показателем 34,7 очка за игру — это третий результат в истории Евробаскета и лучший в XXI веке.

Лидером по средней результативности остаётся грек Никос Галис с 37 очками за матч в 1987 году. В 1989 году у него было 35.6 очков.

Также у грека четвёртая и пятая позиции — 33.6 балла в 1983 году и 32.6 балла в 1991 году.

Среди игроков, которые ещё выступают на турнире, лучший показатель у Янниса Адетокумбо — 29,8 очка за игру.

Дончич, который набрал 39 очков в игре с Германией, также установил рекорд четвертьфиналов Евробаскета.