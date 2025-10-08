Олег Гончар

Звезда Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич организовал для команды поездку на спортивных автомобилях Porsche в Южной Калифорнии, сообщает ESPN.

Каждый игрок получил возможность испытать три разные модели на трассе в Porsche Driving Experience.

Это мероприятие стало частью командного сплочения перед первым полноценным сезоном Дончича с Лейкерс. В прошлом сезоне он перешел в озёрные из Даллас Маверикс.

В августе Дончич подписал трехлетний контракт, после чего партнеры по команде отвезли Луку на концерт Backstreet Boys в Лас-Вегасе.

В 28 матчах прошлого сезона за Лейкерс Дончич набирал в среднем 28,2 очка, 8,1 подборов и 7,5 передач.