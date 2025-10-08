Лука Дончич организовал для игроков Лейкерс заезды на Porsche
Звезда НБА устроил командное мероприятие в Южной Калифорнии
около 1 часа назад
Лука Дончич
Звезда Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич организовал для команды поездку на спортивных автомобилях Porsche в Южной Калифорнии, сообщает ESPN.
Каждый игрок получил возможность испытать три разные модели на трассе в Porsche Driving Experience.
Это мероприятие стало частью командного сплочения перед первым полноценным сезоном Дончича с Лейкерс. В прошлом сезоне он перешел в озёрные из Даллас Маверикс.
В августе Дончич подписал трехлетний контракт, после чего партнеры по команде отвезли Луку на концерт Backstreet Boys в Лас-Вегасе.
В 28 матчах прошлого сезона за Лейкерс Дончич набирал в среднем 28,2 очка, 8,1 подборов и 7,5 передач.