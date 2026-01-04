Олег Гончар

По информации Lakers Daily, 26-летний словенец Лука Дончич выходит на площадку в матчах за Лейкерс, преодолевая сильную боль от травмы левого локтя и хронических проблем с обеими ногами.

Дончич проходит лечение круглосуточно, чтобы иметь возможность играть, и категорически не хочет брать паузу на нормальное лечение и восстановление.

Источник отметил, что Дончич играет через боль, но его преданность команде позволяет сохранять высокий уровень и набирать много очков.

В этом сезоне Дончич провел 24 матча, в среднем набирая 33,5 очка, 8,2 подбора и 8,7 передачи при 32,2% реализации трехочковых.

После 32 матчей Лейкерс имеют баланс 21-11 и занимают 5-е место на Западе.

