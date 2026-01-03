Лейкерс благодаря Леброну и Дончичу дожали Мемфис, Кливленд огорчил Денвер
Шарлотт упустил победу в матче с Милуоки
10 минут назад
3 января в рамках регулярного чемпионата НБА состоялось десять матчей.
Оклахома разгромила Голден Стэйт, который выступал без своих звездных игроков.
Лейкерс справились с Мемфисом благодаря усилиям Луки Дончича (34 очка) и Леброна Джеймса (31 очко).
НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Бруклин 119:99 (37:24, 27:26, 32:23, 23:26)
Индиана – Сан-Антонио 113:123 (31:30, 27:41, 27:22, 28:30)
Кливленд – Денвер 113:108 (28:24, 34:35, 26:38, 25:11)
Нью-Йорк – Атланта 99:111 (30:33, 17:27, 23:34, 29:17)
Чикаго – Орландо 121:114 (22:32, 37:27, 32:36, 30:19)
Новый Орлеан – Портленд 109:122 (37:29, 18:34, 20:22, 34:37)
Милуоки – Шарлотт 122:121 (24:38, 27:22, 36:31, 35:30)
Финикс – Сакраменто 129:102 (32:29, 30:27, 35:27, 32:19)
Голден Стэйт – Оклахома-Сити 94:131 (23:34, 22:30, 21:31, 28:36)
Лейкерс – Мемфис 128:121 (39:31, 27:29, 30:36, 32:25)