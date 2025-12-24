Дончич стал самым популярным игроком НБА в этом сезоне.
У словенца 845 млн просмотров — лидер сезона
около 4 часов назад
НБА опубликовала топ-10 игроков по количеству просмотров в социальных сетях лиги в этом сезоне. Девять из десяти сыграют в рождественских матчах.
Лидирует Лука Дончич из Лейкерс — 845 млн просмотров. После трейда из Далласа словенец стал новым лицом лиги, его хайлайты и клатч-моменты вирусные по всему миру.
Второе место — Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) с 708 млн. Французский феномен продолжает поражать уникальной комбинацией размера и навыков, его блоки и данки стали популярными у фанатов.
Третье место занял ветеран Стефен Карри (Голден Стейт) с 703 млн. Король трехочковых остается иконой — его кроссоверы и дальние броски генерируют миллиарды просмотров годами.
Лишь на четвертой позиции Леброн Джеймс (Лейкерс) с 641 млн. Ветеран все еще привлекает внимание, особенно в паре с Дончичем.
Пятым стал лучший игрок НБА на данный момент Шей Гилджес-Александер (Оклахома-Сити) с 496 млн. MVP сезона и стильная звезда Тандер набирает популярность благодаря уничтожению всех оппонентов.
Топ-10:
- Лука Дончич (Лейкерс) — 845 млн
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) — 708 млн
- Стефен Карри (Голден Стейт) — 703 млн
- Леброн Джеймс (Лейкерс) — 641 млн
- Шей Гилджес-Александер (Оклахома-Сити) — 496 млн
- Никола Йокич (Денвер) — 445 млн
- Остин Ривз (Лейкерс) — 409 млн
- Кевин Дюрант (Хьюстон) — 331 млн
- Купер Флегг (Даллас) — 312 млн
- Яннис Адетокумбо (Милуоки) — 304 млн