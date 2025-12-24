Олег Гончар

НБА опубликовала топ-10 игроков по количеству просмотров в социальных сетях лиги в этом сезоне. Девять из десяти сыграют в рождественских матчах.

Лидирует Лука Дончич из Лейкерс — 845 млн просмотров. После трейда из Далласа словенец стал новым лицом лиги, его хайлайты и клатч-моменты вирусные по всему миру.

Второе место — Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) с 708 млн. Французский феномен продолжает поражать уникальной комбинацией размера и навыков, его блоки и данки стали популярными у фанатов.

Третье место занял ветеран Стефен Карри (Голден Стейт) с 703 млн. Король трехочковых остается иконой — его кроссоверы и дальние броски генерируют миллиарды просмотров годами.

Лишь на четвертой позиции Леброн Джеймс (Лейкерс) с 641 млн. Ветеран все еще привлекает внимание, особенно в паре с Дончичем.

Пятым стал лучший игрок НБА на данный момент Шей Гилджес-Александер (Оклахома-Сити) с 496 млн. MVP сезона и стильная звезда Тандер набирает популярность благодаря уничтожению всех оппонентов.

Топ-10: