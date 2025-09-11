Дончич раскритиковал судейство после поражения на Евробаскете-2025
Лидер словенцев установил рекорд четвертьфиналов, но назвал судей несправедливыми
около 1 часа назад
Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич резко высказался о судействе после поражения команды в четвертьфинале чемпионата Европы — 2025 от Германии (91:99), передает Eurohoops.
«Не знаю, как можно так судить. Лучше мне не говорить об этом. В начале третьей четверти я получил четвертый фол, такого со мной никогда не случалось».
Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 39 очков, сделав 10 подборов и семь результативных передач. Этот результат позволил ему установить рекорд чемпионатов Европы по количеству очков в четвертьфинале.
Однако, несмотря на выдающуюся игру лидера, Словения не смогла пробиться в полуфинал, уступив немцам.
