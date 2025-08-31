Олег Гончар

Лидер сборной Словении Лука Дончич превысил отметку в 1000 очков за национальную команду в официальных взрослых турнирах во время матча Евробаскета-2025 против Франции, сообщает FIBA.

Для достижения этого рубежа звезде Лос-Анджелес Лейкерс нужно было набрать 28 очков. Дончич завершил игру с 39 очками, 9 передачами и 8 подборами, но Словения уступила Франции со счетом 95:103.

На Евробаскете-2025 Словения выступает в группе D в Катовице, Польша, где ее соперниками являются Франция, Польша, Израиль, Бельгия и Исландия. Следующий матч команда Дончича сыграет против Бельгии 31 августа.

Напомним, ранее отец Дончича требовал отобрать паспорт у игрока за отказ играть за Словению на Евробаскете.