Германия одолела Словению и стала последним полуфиналистом Евробаскета-2025
Команда Вагнера и Шредера встретится с Финляндией за выход в финал
около 2 часов назад
В Риге завершился последний четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в котором сборная Германии победила Словению со счетом 99:91.
Лидер словенцев Лука Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 39 очков, но этого не хватило для победы. В составе Германии наивысшую результативность показали Франц Вагнер (23 очка) и Деннис Шредер (20 очков).
Евробаскет-2025. Четвертьфинал
Германия – Словения – 99:91 (25:22, 24:23, 27:21, 23:25)
Германия: Вагнер (23), Шредер (20), Тайс (15), Ло (11), Обст (10), Тиман (8), Бонга (7), Да Сильва (5), Холлац, Кратцер.
Словения: Дончич (39), Препелич (13), Хроват (11), Крампель (9), Омич (7), Николич (4), Мурич (4), Радович (4), Юркович, Щчюка, Стергар.
В полуфинале Германия сыграет против Финляндии, которая ранее сенсационно обыграла Грузию. В другой полуфинальной паре встретятся Греция и Турция.
