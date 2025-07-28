Дюрант определил главных легких форвардов в истории НБА
Американец назвал свой топ-4 легенд позиции лёгкого форварда
около 9 часов назад
36-летний американский баскетболист Кевин Дюрант, который сейчас выступает за Хьюстон Рокетс, поделился своим рейтингом величайших легких форвардов в истории НБА. Его выбор опубликовало издание Fadeaway World.
В список вошли такие игроки:
Кевин Дюрант
Леброн Джеймс
Кавай Леонард
Ларри Бёрд
Интересно, что Дюрант поставил себя на первое место.
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