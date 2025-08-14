Олег Шумейко

Центровой Монако Максик Кличко в интервью blik.ua назвал боксёров, которые ему нравятся:

Конечно, батя и дядя мой. Оба они – легенды. Усик тоже. Очень нравится, как он провел последний бой. Ломаченко также.

Если ты уже затронул Ломаченко, то знаешь ли ты, какая у него общественная позиция по Украине?

Знаю. Так себе отношусь к его взглядам… Есть вопросы к нему. Хотя спортсмен он отличный.

