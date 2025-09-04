Евробаскет-2025: Турция сенсационно победила Сербию и другие результаты игрового дня
Португалия обыграла Эстонию, Литва победила Швецию
около 4 часов назад
На чемпионате Европы по баскетболу 3 сентября состоялись матчи в группах А в Риге и в группе В в Тампере. Наибольшей неожиданностью стало поражение Сербии от Турции, где 22 очка Николы Йокича не помогли фавориту.
Евробаскет-2025. Группа А
Эстония — Португалия 65:68 (14:14, 18:13, 13:20, 20:21)
Чехия — Латвия 75:109 (24:30, 20:28, 12:28, 19:23)
Турция — Сербия 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17)
Евробаскет-2025. Группа В
Черногория — Великобритания 83:89 (26:25, 16:23, 21:20, 20:21)
Литва — Швеция 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18)
Финляндия — Германия 61:91 (19:21, 17:29, 13:19, 12:22)
Результаты Евробаскета-2025 за 2 сентября.
