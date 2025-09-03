Евробаскет-2025: Италия победила Испанию и другие результаты за 2 сентября
Франция победила Польшу, Грузия выиграла у Кипра
На Евробаскете-2025 прошли матчи в группе С в Лимассоле на Кипре, и в группе D в Катовице, Польша. Центральным событием дня стало противостояние сборных Италии и Испании.
Евробаскет-2025. Группа С
Греция — Босния и Герцеговина 77:80 (25:19, 13:25, 14:17, 25:19)
Кипр — Грузия 61:93 (13:15, 13:27, 15:26, 20:25)
Италия – Испания 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16)
Евробаскет-2025. Группа D
Бельгия — Израиль 89:92 (15:23, 21:28, 18:20, 35:21)
Исландия — Словения 79:87 (20:21, 15:15, 11:24, 33:27)
Франция – Польша – 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21)
