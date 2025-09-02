Германия уничтожила Великобританию, победа Литвы и другие результаты Евробаскета-2025
Сербия уверенно выиграла у Чехии, Латвия переиграла Португалию
около 3 часов назад
Германия — Великобритания. Фото: FIBA
Евробаскет-2025. Группа А. Рига, Латвия
Эстония – Турция – 64:84 (13:25, 14:21, 22:19, 15:19)
Португалия – Латвия – 62:78 (21:23, 7:27, 15:15, 19:13)
Сербия – Чехия – 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17)
Евробаскет-2025. Группа В. Тампере, Финляндия
Швеция – Черногория – 81:87 (15:18, 19:22, 31:24, 16:23)
Германия – Великобритания – 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17)
Финляндия – Литва – 78:81 (21:20, 15:25, 12:12, 30:24)
Результаты матчей Евробаскета-2025 за 31 августа.
