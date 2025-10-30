Евролига. Хапоэль победил Партизан, Монако выиграл у Олимпиакоса
7-й тур завершился победами хозяев
около 2 часов назад
В 7-м туре Евролиги сезона израильский Хапоэль дома победил сербский Партизан со счетом 97:84 и укрепил лидерство в турнирной таблице.
Хозяева доминировали во второй половине, обеспечив комфортное преимущество. В другом ключевом матче Монако триумфировал над Олимпиакосом.
Евролига. 7-й тур
Хапоэль — Партизан — 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21)
Хапоэль: Малкольм 17, Отуру 14 + 6 подборов, Блекни 13, Джонс 12, Ванрайт 11, Брайант 11 + 9 подборов, Мицич 10 + 3 перехвата, Мотли 7, Гинат 2
Партизан: Браун 19 + 3 перехвата, Вашингтон 15 + 6 передач, Т. Джонс 14 + 10 подборов, Осетковски 8, Паркер 7, Маринкович 7, Бонга 6, Фернандо 6, Лакич 2
Олимпиакос — Монако — 87:92 (20:16, 18:21, 22:27, 27:28)
Олимпиакос: Дорси 23 + 5 подборов, Везенков 17 + 6 подборов, Милутинов 14 + 8 подборов, Холл 11 + 5 подборов, Волкап 5, Макисик 5, Ворд 4 + 5 подборов, Папаниколау 3, Ниликина 2, Фурнье 2, Питерс 1
Монако: Диалло 27, Джеймс 23 + 10 передач, Окобо 10, Блоссомгейм 9, Тайс 9 + 6 передач, Штразель 5, Недович 4, Миротич 3