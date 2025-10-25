Евролига. Фенербахче в дерби обыграл Эфес, Олимпиакос разгромил Баварию
Париж не залишив шансів Партизану
около 1 часа назад
Анадолу Эфес – Фенербахче / Фото - Eurohoops
Состоялись четыре матча регулярного сезона Евролиги.
Анадолу Эфес уступил Фенербахче в турецком дерби, немецкая Бавария проиграла греческому Олимпиакосу.
Евролига. Регулярный чемпионат
Анадолу Эфес – Фенербахче 69:79 (24:18, 19:26, 15:14, 11:21)
Виртус – Панатинаикос 92:75 (19:15, 29:20, 21:18, 23:22)
Партизан – Париж 83:101 (26:26, 20:22, 14:23, 23:30)
Бавария – Олимпиакос 71:96 (15:23, 14:24, 23:22, 19:27)