Евролига. Барселона дома потерпела громкое поражение, Валенсия обыграла Милан
Хапоэль победил Монако
около 1 часа назад
Евролига. Регулярный чемпионат
АСВЕЛ – Дубай 85:79 (21:24, 23:20, 15:25, 26:11)
А: Де Коло 24 + 5 передач, Вотсон 21 + 5 передач, Ндиайе 10 + 8 подборов, Траоре 8 + 5 подборов, Селаяс 8, Вотьё 4, Масса 2, Атамна 0 + 3 подбора
Д: Бейкон 22 + 3 перехвата, Кабенгеле 20, Петрушев 13 + 10 подборов, Контич 11, Препелич 5 + 5 передач, Бертанс 4, Райт 4 + 6 передач
Хапоэль – Монако 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14)
Х: Мицич 22, Мотли 17, Отору 11, Малкольм 11 + 5 подборов, Брайант 6 + 8 подборов + 7 передач, Гинат 4 + 5 подборов, Джонс 2, Одиасе 2
М: Джеймс 20 + 5 передач, Окобо 12 + 8 передач, Тайс 12 + 8 подборов, Диалло 11, Миротич 6, Хейз 6, Стразель 5, Недович 3, Блоссомгейм 2
Барселона – Жальгирис 73:88 (14:26, 25:26, 15:23, 19:13)
Б: Парра 17, Шенгелия 13 + 5 подборов, Саторански 11 + 3 перехвата, Маркос 9, Весели 9 + 7 подборов, Пантер 7, Кейл 5, Эрнангомес 2
Ж: Ло 20 + 5 передач, Сирвидис 14, Франсиско 14 + 4 перехвата, Райт 10 + 7 подборов, Тубелис 8, Слева 5, Вильямс-Госс 4, Браздейкис 4, Бирутис 4, Улановас 3, Буткявичюс 2
Милан – Валенсия 100:103 (18:24, 30:30, 26:31, 26:18)
М: Больмаро 31, Брукс 16 + 6 подборов, Риччи 13, Шилдс 11 + 7 передач, Эллис 10 + 6 передач, Гудурич 7, Сестина 6, Букер 6
В: Монтеро 18, Томпсон 16, Прадилья 13, Мур 13, Бадио 11, Костелло 8, Реуверс 8, Тейлор 6 + 5 подборов, Сако 6, Де Ларреа 4, Лопес-Аростеги 0 + 3 подбора
Црвена Звезда – Баскония 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14) Ц: Миллер-Макинтайр 20 + 4 передачи, Нвора 19 + 7 подборов + 6 передач, Калинич 12, Монеке 12 + 8 подборов, Дос Сантос 10, Мотейюнас 8, Добрич 4, Мильенович 3, Давидовац 2
Б: Луваву-Кабарро 24, Диалло 12, Новелл 9 + 5 передач, Симмонс 7, Диоп 7 + 5 подборов, Йоксимович 5, Куруцс 2, Седекерскис 2 + 6 подборов, Спаньоло 2 + 5 подборов, Фриш 2