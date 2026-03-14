Евролига. Милан обыграл Маккаби, Хапоэль расстроил Барселону
Црвена Звезда вырвала победу у Фенербахче
около 3 часов назад
Милан – Маккаби / Фото - Eurohoops
Сегодня прошли три матча регулярного сезона Евролиги.
Сербская Црвена Звезда справилась с турецким Фенербахче, испанская Барселона победила израильский Хапоэль Тель-Авив.
Евролига. Регулярный чемпионат
Црвена Звезда – Фенербахче 79:73 (17:20, 16:22, 28:14, 18:17)
Милан – Маккаби 96:87 (25:26, 28:16, 21:25, 22:20)
Барселона – Хапоэль 75:80 (26:19, 14:27, 21:20, 14:14)