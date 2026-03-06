Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли Фенербахче победу над Монако, Милан устоял перед Барселоной
Реал одержал победу над Виртусом
около 3 часов назад
Милан – Барселона / Фото - Eurohoops
Вчера, 5 марта, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата Евролиги сезона-25/26.
28 очков Хортон-Такера помогли Фенербахче обыграть Монако. Турецкая команда одержала 18-ю победу подряд во всех турнирах.
Валенсия взяла верх над Жальгирисом.
Встреча израильских Макаби и Хапоэля, а также игра Дубая против Партизана перенесены.
Евролига. Регулярный чемпионат
Фенербахче – Монако 88:70 (20:15, 24:21, 22:16, 22:18)
Валенсия – Жальгирис 91:87 (25:13, 25:26, 21:25, 20:23)
Милан – Барселона 87:84 (24:17, 22:17, 32:17, 9:33)
Реал – Виртус 92:84 (22:23, 24:17, 18:21, 28:23)