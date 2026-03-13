Евролига. Бросок Стразеля принес Монако победу над Олимпиакосом, Реал обыграл Валенсию
Эфес минимально победил Баварию
около 2 часов назад
Монако – Олимпиакос / Фото - Eurohoops
Вчера, 12 марта, состоялось шесть матчей регулярного сезона Евролиги.
Монако, оставшийся без главного тренера, вырвал победу у Олимпиакоса в напряженной концовке, благодаря броску Мэтью Стразеля.
Реал одержал верх над Валенсией в испанском дерби.
Евролига. Регулярный чемпионат
Монако – Олимпиакос 81:80 (22:14, 21:23, 19:26, 19:17)
Дубай – Баскония 100:94 (29:21, 30:24, 24:22, 17:27)
Бавария – Анадолу Эфес 80:81 (17:14, 22:12, 19:27, 22:28)
Реал – Валенсия 96:79 (20:19, 31:24, 24:22, 21:14)
Панатинаикос – Жальгирис 92:88 (24:27, 20:13, 21:19, 27:29)
Париж – АСВЕЛ 90:81 (17:23, 14:17, 29:13, 30:28)