Олег Гончар

Евролига одобрила предложение возобновить проведение матчей в Израиле с 1 декабря 2025 года при условии нормализации ситуации в регионе, сообщает basketnews.com.

В настоящее время израильские команды – «Маккаби» и «Хапоэль» из Тель-Авива в Евролиге и иерусалимский «Хапоэль» в Еврокубке – проводят домашние матчи на нейтральной территории из-за военного конфликта с Палестиной.

С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между сторонами. Евролига внимательно следит за ситуацией, поддерживая контакт с местными и международными властями, клубами и другими заинтересованными организациями, чтобы обеспечить безопасность.

Решение о возвращении матчей в Израиль принято после консультаций с клубами, которые поддержали инициативу при условии стабильности в регионе.